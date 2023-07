BusItalia, accordo trovato con i sindacati: aumentano buoni pasto e indennità vendita biglietti

Busitalia Società del Polo Passeggeri del Gruppo FS, a valle del percorso relazionale relativo al rinnovo del Contratto Collettivo Aziendale avviato a dicembre 2022, ha siglato con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e con le rispettive segreterie territoriali, RSU e RSA, un’intesa con l’obiettivo di migliorare alcuni istituti contrattuali aziendali. In particolare, l’accordo prevede, a partire da settembre 2023, l’innalzamento dell’importo dei buoni pasto, delle diarie aziendali e dell’indennità riconosciuta dal Contratto Collettivo Aziendale per la vendita e il controllo a vista dei titoli di viaggio.

I lavoratori

«Inoltre - si legge in una nota - con la convinzione che il welfare sia un fattore strategico per favorire l'engagement e il benessere dei lavoratori, da quest’anno verrà riconosciuto come contributo welfare strutturale l’importo originariamente destinato all’assistenza sanitaria integrativa, oggi assicurata da accordi di 1° livello. Nel prossimo biennio tale importo sarà incrementato ulteriormente».