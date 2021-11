100mila euro per l'acquisto di bici a pedalata assistita: il bando per l'assegnazione dei contributi

Sarà possibile da lunedì 8 novembre per i cittadini di Padova fare domanda al bando per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di biciclette e cargobike a pedalata assistita.

Bici a pedalata assistita

La Giunta comunale ha infatti stanziato 100mila euro con il fine di promuovere strategie di trasporto sostenibile, sostenere l’utilizzo di nuove tecnologie per migliorare la qualità dell’aria e ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico. Per le biciclette a pedalata assistita, dalle quali sono escluse le mountain bike o le bici da corsa, potranno fare domanda le persone fisiche residenti nel Comune di Padova che acquisteranno, da lunedì fino alle ore 12 del 24 dicembre, una bicicletta nuova di fabbrica acquistata presso produttori o rivenditori con almeno un punto vendita con sede espositiva nella provincia di Padova. Ad ogni persona può essere concesso un solo contributo con la possibilità di un ulteriore contributo, per ogni ulteriore acquisto di biciclette a pedalata assistita effettuato per i componenti del nucleo familiare, con il limite massimo di tre biciclette a pedalata assistita per nucleo familiare.

Cargobike

Per le cargobike a pedalata assistita potranno fare domanda le persone fisiche residenti nel Comune di Padova, le imprese e le associazioni, a condizione che abbiano sede operativa nel territorio comunale. Anche in questo caso dovranno acquistare un cargobike nuovo di fabbrica presso produttori o rivenditori con almeno un punto vendita con sede espositiva nella provincia di Padova e ad ogni soggetto richiedente può essere concesso un solo contributo.

Contributi

Il contributo, riconosciuto sul prezzo finale comprensivo di IVA, sarà a copertura parziale delle spese a carico dei beneficiari e consiste in:

fino a massimo 500 euro (comunque non superiore al 50% del prezzo) per l'acquisto di una bicicletta a pedalata assistita per uso urbano e non sportivo.

800 euro per l'acquisto di una cargo bike a pedalata assistita nuova di fabbrica.

Per richiedere di essere ammessi al contributo servirà compilare l’istanza per l’assegnazione del contributo on line all’indirizzo istanzeonline.comune.padova.it, nella sezione servizi al cittadino accedendo con SPID o CIE. A ciascun soggetto beneficiario, per ciascuna domanda pervenuta, verrà assegnato un numero progressivo di protocollo che sarà disponibile nella sezione “Le mie Istanze” del portale Istanze online del Comune di Padova (istanzeonline.comune.padova.it). Le richieste verranno accettate fino al raggiungimento dello stanziamento complessivo.

Andrea Ragona

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona dichiara: «Riproponiamo quest’iniziativa dopo il successo degli scorsi anni perché molto apprezzata ma soprattutto perché è un modo concreto per sostenere cittadine e cittadini che intendono muoversi in maniera sostenibile: una bicicletta elettrica permette di muoversi su distanze medio lunghe, ma una bicicletta elettrica ha un costo che non tutti possono permettersi. Consapevoli di questo proviamo ad andare incontro alle persone mettendo in campo soluzioni che migliorano la qualità della vita. È un incentivo alla mobilità dolce non solo per cittadine e cittadini ma anche per imprese e associazioni. Con l’acquisto delle cargobike infatti anche chi ad esempio svolge consegne a domicilio, o le associazioni che devono spostarsi con il proprio materiale, potranno farlo in maniera sostenibile. Più persone si muovono in questo modo, più la nostra città diviene sostenibile. Un altro modo per noi di aumentare l’offerta di forme di mobilità alternativa all’auto e complementare al trasporto pubblico, perché sempre più padovani e padovane possano apprezzare questo modo di muoversi e contribuire così alla salute di tutte e tutti». Per maggiori informazioni sull’avviso è possibile rivolgersi al Settore Mobilità del Comune di Padova, tramite mail all’indirizzo ufficio.biciclette@comune.padova.it o telefonando al numero 049.8204840 dalle 9:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì.