Centri estivi, contributo comunale di 200mila euro per abbassare le rette e sostenere le famiglie

Fino a 30 euro a settimana per ogni residente iscritto a centri estivi e grest di parrocchie e associazioni del territorio, 50 euro a settimana per ogni bambino iscritto ai campiscuola: questo il contributo assegnato anche quest'anno dal Comune di Albignasego grazie a uno stanziamento di 185mila euro.

Contributi

Una misura che consente una riduzione della retta settimanale di frequenza delle attività estive, con un significativo risparmio per le famiglie del territorio. «Essere Comune Amico della famiglia - spiega il aindaco Filippo Giacinti - significa nella nostra concezione sostenere nei fatti e non solo a parole, con azioni concrete, le famiglie con minori, gravate dal peso dell'inflazione e dalle tante difficoltà legate alla conciliazione vita-lavoro. In un contesto segnato da difficoltà di bilancio per tutti gli enti locali, abbiamo fatto davvero un grande sforzo per mantenere invariati i contributi: lo scorso anno la spesa complessiva di 185mila euro era coperta almeno per 29mila da un contributo statale, che per ora non è stato confermato». I contributi, destinati a bambini e ragazzi residenti nel territorio comunale nella fascia 3-16 e a copertura di una somma pari al 50% della tariffa settimanale fino agli importi massimi sopra indicati, saranno riservati ai gestori che non aumenteranno la retta di frequenza (si stanno valutando disposizioni relative a particolari esigenze di prima infanzia e campi scuola), cosa che consentirà di calmierare i costi delle stesse.

Albignasego

«Si tratta di una misura davvero molto apprezzata - aggiunge l'assessore alle Politiche Sociali Anna Franco - nell'estate 2022 il contributo è stato erogato a 30 gestori per complessivamente 5.990 quote settimanali. Come amministrazione, per favorire l'abbattimento delle tariffe dei centri estivi, abbiamo inoltre scelto di mettere a disposizione gratuitamente gli spazi di scuole, parchi e palestre. Un sostegno specifico è dedicato alle famiglie in condizioni di fragilità: in più situazioni, quando l’equipe dei Servizi Sociali valuta che la frequenza del centro estivo può rappresentare un beneficio per il minore, il Comune copre interamente la retta. Per garantire la frequenza dei bambini disabili, la Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 6 ha stanziato un fondo specifico che copre la presenza di operatori sociosanitari per 4 ore al giorno. Risorse che abbiamo deciso di integrare con ulteriori 12mila euro a carico del Comune per rendere possibile la frequenza dei bambini con disabilità per tutta la giornata come i loro coetanei».