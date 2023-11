La Fondazione Cariparo mette a disposizione 55 milioni di euro per il territorio padovano

È stato approvato dal Consiglio Generale della Fondazione Cariparo il Documento di Programmazione Annuale 2024 che prevede l’impegno di mettere a disposizione del territorio 55 milioni di euro. Si conferma quindi la programmazione triennale dell’ente che dal 2022 a fine 2024 avrà messo a disposizione oltre 165 milioni di euro per l’attività filantropica.

Fondazione Cariparo

Il presidente Gilberto Muraro afferma che «a guidare la nostra attività filantropica rimarranno le 7 linee strategiche. Abbiamo ripartito le risorse tenendo conto delle priorità emergenti dal contesto territoriale e nazionale, degli interventi ritenuti in grado di apportare maggiori ricadute e benefici a lungo termine, delle progettualità che si sviluppano su più anni. Un impegno che possiamo prevedere di sostenere grazie alle proiezioni positive riguardanti il risultato economico dell’esercizio 2023, da cui attingiamo le risorse per il 2024, e la solidità del nostro patrimonio che, anche in caso di eventi negativi, ci consentirà comunque di sostenere le erogazioni previste con riserve appositamente accantonate in passato». I due ambiti ai quali verranno destinati rispettivamente 10 milioni di euro saranno l’Inclusione Sociale e la Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Storico-Artistico, seguiti da 9,5 milioni a Ricerca, Innovazione e Sviluppo del Territorio, 9 milioni alla Partecipazione alla Vita Culturale, 8,5 milioni a Educazione e Formazione, 5 milioni a Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente e del Paesaggio, 3 milioni a Salute e Corretti stili vita.

Inclusione

Il tema dell’inclusione resta la prima priorità e sarà trattato anche in altre linee strategiche, in particolare promuovendo una partecipazione inclusiva all’attività motoria e sportiva e ad attività culturali per la fruizione di beni storico-artistici e ambientali. Sono poi in fase di studio nuovi interventi per l’inclusione socio-educativa e formativa di minori stranieri accompagnati e non, e per la nascita di reti di coesione sociale finalizzate a servizi di trasporto sociale rivolto a persone con limitata autosufficienza; tali studi potranno portare alla definizione di specifiche azioni da avviare e consolidare tra il 2024 e il 2025.

Ambiente

L’altro ambito sul quale la Fondazione si impegna con azioni trasversali alle 7 linee strategiche è quello dell’ambiente, per il quale, oltre allo specifico Bando Green Up per contrastare il cambiamento climatico avviato poche settimane fa, sono previsti i progetti educativi e formativi del programma Attivamente nelle scuole e le iniziative della Fondazione Goletta L.A.B. nel Delta del Po, a cui si aggiungerà un nuovo bando per promuovere i beni ambientali e storico-artistici attraverso attività culturali.

Patrimonio storico-artistico

La destinazione importante di risorse alla Valorizzazione del Patrimonio Storico-Artistico è motivata dalla previsione di grandi impegni per la città di Padova, in particolare la ristrutturazione e l’ampliamento dell’Auditorium del Conservatorio «C. Pollini», e per la città di Rovigo, che continuerà a essere protagonista degli eventi espositivi a Palazzo Roverella e a Palazzo Roncale, oltre a vedere la prosecuzione del sostegno al Polo Universitario e il rilancio dell’ex Cen.Ser come hub della formazione e dell’innovazione.