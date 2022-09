Contributi a fondo perduto per il settore ristorazione, al via da ottobre le domande per il bando

Da ottobre sarà possibile presentare le domande per accedere al contributo a fondo perduto relativamente al bando dedicato a ristoranti, gelaterie e pasticcerie. I beneficiari saranno le imprese di rIstorazione con somministrazione (Codice ATECO 56.10.11) attive da almeno 10 anni o che in alternativa che abbiano acquistato, nei 12 mesi precedenti il decreto (ossia da agosto 2021 a agosto 2022), prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo e le gelaterie e pasticcerie (Codice ATECO 56.10.30 e Produzione di pasticceria fresca Codice ATECO 10.71.20), attive da almeno 10 anni o che in alternativa abbiano acquistato, nei 12 mesi precedenti il decreto (ossia da agosto 2021 a agosto 2022), prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo.

Il contributo

Si tratta di un contributo a fondo perduto fino al 70% (e fino a massimo 30 mila euro di agevolazione) utilizzabile per l’acquisto di macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, acquistati DOPO la presentazione domanda e entro metà 2023. Le date precise e le modalità di presentazione delle domande di contributo saranno definite dal MIPAAF entro fine settembre. Il periodo previsto per l’apertura sportello è metà ottobre 2022. Si tratta di un bando fino a esaurimento risorse.