Arrivano quasi 200 mila euro per parchi e manutenzione straordinaria a Selvazzano

La Città di Selvazzano Dentro risulta beneficiaria di un contributo ministeriale di 125.000 euro per l’anno 2022 e di 62.500 euro per l’anno 2023 per investimenti finalizzati all’arredo urbano. Il provvedimento è previsto dall’articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Per l’anno 2022 è in programma la manutenzione straordinaria dei percorsi pedonali delle aree verdi al Parco degli Alpini di Caselle, Parco di Via Veneto di Selvazzano Capoluogo, Parco di Via Vivaldi a Selvazzano Capoluogo e per il 2023 i vialetti del Parco Esedra a Tencarola. Oltre alla sistemazione dei percorsi pedonali è prevista la manutenzione straordinaria dell’arredo urbano della staccionata del Parco Baden Powell a Tencarola e delle fontanelle presenti nelle aree verdi comunali.

La sindaca

«Con questo importante contributo ministeriale – spiega la sindaca di Selvazzano Dentro, Giovanna Rossi – verranno sistemati vialetti, marciapiedi attigui e fontanelle dei parchi cittadini più frequentati. L’obiettivo è quello di rinnovare i percorsi pedonali che nel tempo si sono usurati e rendere ancora più fruibili questi polmoni verdi attrezzati frequentati ogni giorno da tantissime persone. I parchi rappresentano un punto importante del nostro programma ed un impegno quotidiano dell’Assessore preposto Giacomo Rodighiero. Verranno sostituite attrezzature e giochi rovinati nel tempo, manutentate panchine, cestini, tavolini ed altri manufatti in legno, grazie ad un progetto che sta partendo ed alla collaborazione dei nostri adolescenti che presto vedremo all’opera. Contiamo sull’aiuto di tutti i Cittadini per mantenere le nostre aree verdi in ordine e pulite».

L'assessore

«La cura del patrimonio del bene pubblico anche nei parchi – aggiunge l’Assessore allo Sviluppo delle Politiche Infrastrutturali dei Parchi Comunali e alla Riqualificazione dell’Arredo Urbano Giacomo Rodighiero – continua per cercare di migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei nostri concittadini. Sono interventi destinati a rendere più sicuri e gradevoli le aree verdi che sono utilizzatissime dai bambini e dagli adulti. I lavori avranno inizio già da questa estate. Il contributo assegnato, per un complessivo tra il 2022 e il 2023 di 187.500 euro verrà utilizzato per integrare il piano di rigenerazione dei nostri parchi che ha preso forma all’inizio di quest’anno; oltre ai vialetti verranno sostituite staccionate e fontanelle che attendevano da tempo la sistemazione. Nelle prossime settimane, ad integrazione di questa progettualità complessiva, inizieranno la sistemazione e la messa in sicurezza di giostrine e di relativi fondi antitrauma. Sull’arredo e sul decoro urbano l’Amministrazione Comunale sta facendo cospicui investimenti. Nel corso dei prossimi mesi la Cittadinanza potrà usufruire di strutture rinnovate e nuove opportunità per godersi le aree verdi attrezzate del territorio».