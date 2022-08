Contributi per la ristrutturazione delle scuole d’infanzia: convocato un consiglio comunale straordinario

Il Consiglio comunale di Montegrotto Terme sarà convocato in una seduta straordinaria domani, martedì 9 agosto, per approvare il regolamento per l’erogazione di contributi alle scuole dell’infanzia paritarie non statali riconosciute dal Miur nel Comune di Montegrotto Terme e una contestuale variazione di bilancio di 50 mila euro per finanziare l’apposito fondo.

Contributi

Oltre alla gestione ordinaria delle scuole d’infanzia, il regolamento prevede che si possano finanziare, con un avviso pubblico, anche lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione degli edifici, cosa di cui diverse scuole d’infanzia del Veneto hanno bisogno dopo che il cambio di classe per rischio sismico del Veneto ha stretto le maglie della normativa imponendo lavori di adeguamento delle strutture. Per accedere ai contributi le scuole dell’infanzia dovranno sottoscrivere una convenzione triennale con il Comune impegnandosi a garantire l’accesso a tutti i bambini sino a esaurimento dei posti disponibili, ad accettare bambini in condizione di svantaggio socio-culturale o handicap, e a stabilire procedure di inscrizione che diano priorità ai bambini residenti nel territorio comunale. L'assegnazione dei contributi verrò disposta in base al numero delle sezioni o in base al numero dei bambini frequentanti (o secondo entrambi i criteri).