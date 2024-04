Unicredit sostiene il progetto del Vimm sulla riparazione delle lesioni corticali

Attraverso il contributo dei fondi della propria Carta Etica, UniCredit interviene a supporto del Vimm - Istituto veneto di medicina molecolare, braccio operativo della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e oggi uno dei poli d’eccellenza a livello internazionale nel campo delle Neuroscienze, del Muscolo e del Cuore nonché motore di crescita scientifica, culturale, economica e sociale per il territorio in cui opera.

Contributo

Il contributo di 22mila euro fornito dalla banca è finalizzato al sostegno del progetto del Vimm “Long Tracking study with Stem Cells” volto a sviluppare una strategia terapeutica utilizzando un approccio multidisciplinare per rispondere all’impossibilità attuale di ripristinare il danno cerebrale con terapie efficaci. Più nello specifico i fondi sono stati destinati all’acquisto di strumentazione da laboratorio per attività sia a livello microscopico che macroscopico. La donazione attinge ai fondi raccolti dalla banca per iniziative e progetti di solidarietà sul Territorio tramite la carta di credito “UniCreditCard Classic E”, che accantona il 2 per mille di ogni spesa effettuata dai clienti, senza aggravi per questi ultimi. Tramite i fondi della “Carta Etica” UniCredit, dalla partenza dell’iniziativa nel 2012, è riuscita a sostenere circa 200 progetti di Onlus e Associazioni benefiche sparse in tutto il Territorio Nord Est, erogando contributi per oltre 4,3 milioni di euro. Dichiara Renzo Chervatin, Responsabile Sviluppo Territori Nord Est di UniCredit: «Essere anche a fianco di una organizzazione così seria e strutturata come il Vimm, attiva in un ambito di grande importanza per l’impatto sociale e collettivo, è un’ulteriore testimonianza concreta del nostro impegno a favore delle comunità in cui operiamo».

Vimm

Sottolinea Giustina Destro, Presidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata: «Per consentire e ottimizzare le ricerche portate avanti al Vimm sono indispensabili strumentazioni e tecnologie di eccellenza, in grado di supportare l’attività dei nostri laboratori. Gli strumenti acquistati con il prezioso contributo di UniCredit ci permetteranno di proseguire la nostra attività di ricerca trasversale e ad elevato impatto sociale sia sulle cellule staminali che sulle malattie muscolo-cardiache e metaboliche».