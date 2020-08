Norme anti-Covid, dalla serata di venerdì 21 controlli serrati sul corretto uso delle mascherine

Un weekend di assoluta protezione: dalla serata di venerdì 21 agosto gli uomini della polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della guardia di finanza e gli agenti della Polizia Municipale vigileranno sul rispetto della più recente normativa anti-Covid, con l'obiettivo di scongiurare violazioni e sensibilizzare sull rispetto delle distanze e soprattutto sull'uso della mascherina.

Controlli

La decisione è arrivato al termine della riunione in Prefettura del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza presieduta dal Viceprefetto Raffaele Ricciardi. Previsti inoltre controlli per verificare l'effettiva sospensione delle attività di ballo, all'aperto o al chiuso, e che in generale vengano rispettate le norme dai locali aperti al pubblico.