Controlli urgenti alle fognature di Padova, ora tocca alle Riviere

AcegasApsAmga prosegue le attività di monitoraggio della rete fognaria nel centro storico di Padova. La multiutility informa che nella seraa di oggi, venerdì 12 agosto, dalle ore 21 provvederà a controllare lo stato delle condotte presenti in Riviera Ruzante e parallele al canale Santa Chiara.

Rete fognaria

Tale controllo verrà effettuato inserendo all’interno delle tubazioni una piccola telecamera collegata a una sonda, che percorrerà tutta la lunghezza dei tratti di rete interessati, ponendo particolare attenzione a eventuali malfunzionamenti, criticità e scarichi non ancora censiti. Per favorire il contenimento delle perdite idriche, inoltre, AcegasApsAmga rimarca la presenza costante nel territorio del proprio Pronto Intervento anche nei giorni festivi e ricorda ai cittadini il numero verde da chiamare per eventuali segnalazioni e richieste di intervento: 800 996 062.