Controlli sulle strade, ritirate quattro patenti

Anche questo weekend controlli sulle strade col duplice obiettivo di scoraggiare i comportamenti di guida imprudenti e pericolosi e dall’altro intercettare e sanzionare chi guida in condizioni di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool e droga che rappresenta ancora, insieme alla velocità e la distrazione alla guida, la principale causa di incidenti gravi e mortali per i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

Per fare questo sono stati utilizzati precursori ed etilometri per gli esami speditivi sulle condizioni di guida dei conducenti e le sempre più sofisticate e precise apparecchiature in dotazione per accertare e sanzionare l’eccesso di velocità alla guida (Telelaser e Autovelox). Affiancati dal Medico della Polizia di Stato e da personale infermieristico della Questura di Padova, grazie alla cui presenza è stato possibile realizzare “su strada” lo screening dei campioni salivari dei conducenti. L’analisi è sempre stata preceduto da un accurato esame comportamentale effettuato dal medico e i campioni dei conducenti positivi raccolti, saranno sottoposti a più approfondite analisi di laboratorio successive che, se confermate, faranno scattare la contestazione del reato di cui all’art. 187 del Codice della Strada, con le conseguenti sanzioni accessorie della sospensione o revoca della patente di guida.

Nel corso dell’attività sono stati controllati 27 conducenti e sono state complessivamente ritirate 4 patenti per guida in stato di ebbrezza. Al conducente trovato con tasso alcolemico non superiore a 0,80 g/l è stata comminata una sanzione amministrativa di euro 543 con la decurtazione di 10 punti dalla patente, mentre i 3 conducenti con tasso alcolemico superiore sono stati denunciati penalmente alla Procura della Repubblica di Padova. 40 punti patente complessivamente decurtati.