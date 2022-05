Autovelox e telelaser, aumentano i controlli nella Bassa Padovana

A partire dal mese di maggio cresce l’attenzione alla sicurezza stradale nel Comune di Este: grazie all’utilizzo del telelaser (in aggiunta agli autovelox) le pattuglie cittadine del corpo di polizia locale forniranno un maggiore controllo sulle principali arterie della città, improntato a ridurre i rischi dati dal superamento dei limiti di velocità.

Autovelox e telelaser

Oltre ai classici autobox fissi di colore arancione, saranno due gli strumenti principali utilizzati dalla polizia locale per far fronte al problema del superamento dei limiti di velocità lungo le strade cittadine. Gli autovelox, che permettono un rilevamento della velocità al passaggio del veicolo, uniti al sistema di telelaser, che fornisce invece un rilevamento della velocità della vettura in avvicinamento, a distanza di qualche centinaio di metri rispetto al punto di sosta in cui sarà posizionata la pattuglia. Spiega il consigliere con delega alla Sicurezza Stefano Agujari-Stoppa: «Si tratta di due strumenti importanti, in possesso del Comando, che hanno appena superato la revisione annuale. Questo ci permette di intensificare il controllo capillare sul territorio, con specifiche pattuglie posizionate lungo le arterie di accesso al centro e di transito verso le frazioni. In particolar modo, saranno interessate dai controlli via Caldevigo, via Meggiaro, via Canevedo, via Deserto e via Prà». Il personale sarà quindi impiegato in maniera specifica non solo durante i giorni settimanali, ma anche nei weekend, che vedono Este come uno snodo centrale per l’afflusso del turismo locale e non. «La sicurezza sulla strada - aggiunge il consigliere - è una priorità. Per garantirla, è fondamentale creare consapevolezza su quanto sia importante rispettare i limiti di velocità. L’aumento dei controlli da parte del Corpo di Polizia Locale durante i giorni settimanali e nei weekend punta a prevenire le infrazioni da parte degli automobilisti e a ridurre i rischi per cittadini e turisti. Abbiamo accolto alcune segnalazioni pervenute dai cittadini, che ravvisavano un eccesso di velocità da parte di alcune autovetture lungo le principali arterie cittadine. Con rinnovato interesse e attenzione, l’amministrazione e il comando di polizia locale intendono dare un riscontro favorevole ai cittadini, aumentando l’attenzione proprio su questi punti di passaggio»