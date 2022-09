Comparto termale, tariffe agevolate per gli Over 60 ad Abano e Montegrotto

Firmata per il secondo anno consecutivo nella mattinata di oggi, martedì 20 settembre, nella sede di Cna Veneto la convenzione tra Cna Veneto Pensionati e Thermal Hotels Promotion - Abano e Montegrotto Terme, associazione presente dal 1987 nel mercato ricettivo turistico termale a livello nazionale ed internazionale cui afferisce un gruppo selezionato di alberghi termali che si distinguono per requisiti di qualità, ospitalità, ricercatezza ed offerta terapeutica, classificati da 3 a 5 stelle.

Convenzione

Nata lo scorso anno con l’obiettivo di proporre agli Associati CNA Veneto Pensionati agevolazioni per i soggiorni 2021-2022, con particolare attenzione per i “soggiorni climatici” e le “vacanze salute” per gli over 60, la convenzione rinnovata anche per l’anno 2022-2023 si è dimostrata una concreta occasione di ripartenza per il comparto termale, nonchè spunto per un nuovo approccio al turismo di prossimità. «Ad un anno dal mio mandato - ha commentato il Presidente CNA Pensionati Nicodemo Scale - la firma di questa seconda convenzione ci sta ancor più a cuore perché offre l’opportunità di coinvolgere ancor di più i nostri associati. Stiamo vivendo un momento particolare: il potere di acquisto è quello che è, e si fa certo più fatica ad ottenere numeri significativi, ma noi mettiamo tutto l’impegno per essere sempre più accanto ai nostri associati». Spiega Caterina Reverenna, Thermal Hotel Promotion: «Questa convenzione che lo scorso anno era nata dopo il Covid per incentivare il turismo di prossimità verso il prodotto termale favorendo i flussi turistici con tariffe convenzionate adesso viene ripetuta per confermarne il valore anche dal punto di vista sanitario. Coinvolgendo tutte le sedi del Veneto, auspichiamo che possa divenire modello virtuoso da poter replicare anche a livello nazionale. Le nostre cure termali di Abano e Montegrotto Terme sono universalmente note e rinomate: siamo certi che chi le prova non abbandonerà questa strada».