Coabitazione integenerazionale: riparte il progetto. Aperte le candidature

Il Comune di Padova promuove la seconda edizione del progetto di coabitazione intergenerazionale, per continuare ad offrire una soluzione all’aumento delle richieste di locazione a costi sostenibili da parte di studenti e studentesse fuori sede. L’iniziativa è stata avviata sperimentalmente nell’estate 2023, a partire da un tavolo di lavoro condiviso dal Comune in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, ESU e le parti sociali, e ha portato a formalizzare cinque esperienze di coabitazione. Sono ora aperte fino al 31 agosto le candidature per cittadini over 65 disponibili a ospitare e studenti e studentesse fuori sede in cerca di un alloggio per il prossimo anno accademico. La domanda di partecipazione deve essere inviata tramite l’apposito modulo online, disponibile sul sito www.progettogiovani.pd.it.

Per maggiori informazioni o per ricevere un supporto alla compilazione, è attivo uno sportello dedicato presso l’ufficio Progetto Giovani, al secondo piano del Centro Culturale Altinate San Gaetano. Lo sportello è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:30, il giovedì anche nel pomeriggio dalle 15:30 alle 18:00. Lo sportello è sospeso dal 5 al 18 agosto. La fase di ricognizione permette di incrociare le disponibilità dei proprietari con le richieste degli studenti e formulare le prime proposte di abbinamento. Seguirà un colloquio conoscitivo con i partecipanti selezionati per l’avvio dell’iter amministrativo che porterà alla sottoscrizione di regolari contratti di locazione, definiti con la consulenza delle associazioni di settore (SUNIA, SICET, ecc.)

Scegliendo di fare un’esperienza di coabitazione, entrambe le parti si impegnano ad accettare il regolamento proposto dal gruppo di progetto, partecipare agli incontri di monitoraggio e proporre soluzioni utili al perfezionamento dell’iniziativa. Non si tratta infatti di un rapporto di tipo assistenziale, ma di un patto intergenerazionale tra la popolazione studentesca e i cittadini di Padova over 65. La convivenza deve essere condotta in spirito di solidarietà, condivisione e tolleranza e costituisce un incontro di esperienze reciprocamente arricchenti e di grande valore umano.

Il demografo Alessandro Rosina sottolinea: “Il progetto Coabitazione intergenerazionale (…) si pone al centro di due sfide vitali per le città nelle società mature avanzate: quella di essere attrattive verso le nuove generazioni e quella di rafforzare il benessere relazionale dei cittadini di tutte le età, promuovendo quindi in modo sistemico il capitale umano e il capitale sociale”. La sperimentazione ha avuto risonanza nazionale, anche grazie alla trasmissione “Caro Marziano”, il programma di Pif in onda su Rai 3: nella puntata trasmessa lo scorso 16 febbraio, ha intervistato la signora Maurizia Galuppo, che ha messo a disposizione una stanza all’interno della sua casa, e Caterina Galizian, studentessa diciottenne arrivata a Padova per cominciare gli studi di Biologia all’Università. La puntata è ancora disponibile su Rai Play e può essere uno spunto utile per chi è incuriosito e vuole scoprire lo spirito del progetto.

Pietro Bean, consigliere delegato alle Politiche giovanili dichiara: “La sperimentazione dello scorso anno ci ha permesso di individuare punti di forza e criticità del progetto, che sono stati tenuti in considerazione nella riformulazione della proposta per questa seconda edizione. È un passo in più per mettere a regime un’esperienza innovativa, che consente di mettere al centro le persone e rafforzare le reti sociali e di solidarietà, oltre ad offrire una risposta concreta all’emergenza abitativa che devono fronteggiare studenti e studentesse fuori sede che arrivano in città”