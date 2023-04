Dalla copertura della Sinagoga a bonifiche e ristrutturazioni, ecco le vie temporaneamente chiuse

Non solo via Raggio di Sole, dove, per effettuare un intervento di bonifica della rete fognaria, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Raggio di Sole, da lunedì 17/04/2023 a lunedì 26/06/2023, ci sono anche altre vie interessate a interventi di diverso tipo che saranno temporaneamente chiuse.

Sinagoga

Per effettuare un intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura della sinagoga, chiusura temporanea al traffico veicolare di via San Martino e Solferino, tratto compreso tra via Delle Piazze e via Dell’Arco, giovedì 27/04/2023, dalle ore 8.30 alle ore 18.00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori con istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in via Delle Piazze, per il medesimo periodo.

Bonifica

Per effettuare un intervento di bonifica della condotta del gas metano, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Minio Da Fiesole, per tratte funzionali all’andamento dei lavori, da lunedì 17/04/2023 a venerdì 26/05/2023, dalle ore 8.30 alle ore 17.30; istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Minio Da Fiesole, per tratte funzionali all’andamento dei lavori; istituzione temporanea del senso unico alternato “a vista” in via Minio Da Fiesole, nei tratti non interessati dai lavori; istituzione temporanea dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza per i veicoli percorrenti via Minio Da Fiesole, giunti all’incrocio con via J. Della Quercia, per il medesimo periodo. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private.

Gas

Per eseguire la modifica di un allaccio alla condotta del gas, chiusura temporanea al traffico veicolare in via Vincenzo De Vit, tratto compreso tra via E. Forcellini ed il numero civico 2, da lunedì 17 a venerdì 21/04/2023, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori con istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Vincenzo De Vit, tratto compreso tra via E. Forcellini ed il numero civico 2, ambo i lati. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private.

Ristrutturazione

per un intervento di ristrutturazione di un immobile, chiusura temporanea al traffico veicolare in via Giovanni Berchet, carreggiata con direzione da via Carlo Rezzonico a via E. Degli Scrovegni, lunedì 17/04/2023, dalle ore 8.30 alle ore 18.00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori.

Condotta

Infine, per eseguire la modifica di un allaccio alla condotta del gas, chiusura temporanea al traffico veicolare in via Cesare Pollini, tratto secondario adducente al numero civico 2, da lunedì 17 a venerdì 21/04/2023, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 con istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Cesare Pollini, tratto secondario adducente al numero civico 2, ambo i lati. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private.