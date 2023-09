Vimm, Corbetta diventa socio corripondente dell'Accademia dei Lincei

L’Accademia dei Lincei, fondata nel 1603 da Federico Cesi e più antica accademia scientifica del mondo, ha chiamato Maurizio Corbetta, Principal Investigator dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (Vimm) come socio corrispondente. La nomina verrà ufficializzata nel corso della cerimonia d’apertura del prossimo anno accademico 2023-2024 dell’importante istituzione scientifica e massima istituzione culturale italiana, che ha annoverato tra i suoi primi soci Galileo Galilei.

Maurizio Corbetta, che oltre ad essere Principal Investigator del Vimm è Professore di Neurologia dell’Università di Padova e Direttore della Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedale Università di Padova, è stato eletto nella categoria V, Scienze biologiche e applicazioni nella sezione per Fisiologia, Farmacologia e Neuroscienze. «Sono onorato e grato per la nomina alla prestigiosa Accademia dei Lincei - ha sottolineato il Prof. Maurizio Corbetta - V.orrei ringraziare in particolare il mio mentore, Prof. Giovanni Berlucchi, nel cui laboratorio iniziai la mia carriera, il Prof. Stefano Schiaffino, che insieme hanno supportato la mia nomina, e tutti i giovani colleghi con cui ho e sto attualmente collaborando».

«Da oltre cinque anni Maurizio Corbetta rappresenta l’eccellenza per lo studio delle neuroscienze all’interno del nostro istituto, e questa nomina all’Accademia dei Lincei, luogo dove sono chiamati i più autorevoli e famosi scienziati del mondo, ci rende particolarmente orgogliosi” sottolinea Giustina Destro, Presidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata. “A nome del VIMM e di tutto il Consiglio di Amministrazione desidero congratularmi con il Prof, Corbetta per questo importantissimo traguardo»