Una "Feluca d'Oro" per la rettrice Mapelli: a consegnarla è "Il Corollario"

Il “Corollario - Libero coro di studentesse e studenti dell’Università degli Studi di Padova” è l’ultimo vincitore del decimo Festival nazionale di cori universitari UnInCanto svoltosi come ogni anno ad Urbino: si articola in diversi momenti (workshop aperto ai cori e alla cittadinanza, concerti itineranti per Urbino, una lectio-magistralis e un concerto finale a cori riuniti) ha il suo momento competitivo nell’assegnazione della “Feluca d’Oro”.

UnInCanto

Si tratta di un contest goliardico in cui si viene giudicati, oltre che per le qualità canore, anche per simpatia, coreografie, originalità delle divise, chi "fa più rumore possibile", energia e atteggiamento "goliardico". Il Corollario ha presentato un programma in linea col tema del festival - Passione in Musica - che si è articolato sulle note di Madonna mia famme bon offerta di A. Willaert del 1545, Daemon Irrepit Callidus di G. Orbán del 1947, Leggi di Keplero di Lorenzo Baglioni e Michele Baglioni nell'adattamento corale e direzione musicale di Nunzio Borra e collaborazione musicale con le “Women in Stem”. A seguito della vittoria del Corollario, per la prima volta dall'inizio del festival, la “Feluca d’Oro” arriva a Padova dopo essere stata consegnata dal rettore dell’Università di Chieti-Pescara, il cui coro l'aveva vinta l'anno precedente. All’Università di Padova la “Feluca d’Oro” ci resterà un intero anno, fino a quando verrà riportata a Urbino, l’anno prossimo, come nella tradizione di UnInCanto per essere di nuovo messa in palio.

Feluca d'Oro

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 luglio, in Sala della Basilica a Palazzo del Bo, il “Corollario”, con il suo direttore Nunzio Borra, ha consegnato la “Feluca d’Oro” alla rettrice Daniela Mapelli che ha posto la spilla con il sigillo dell’Università di Padova sulla feluca. Erano presenti all’incontro Monica Salvadori, prorettrice al Patrimonio artistico, storico e culturale e delega al Sistema Bibliotecario di Ateneo, Marco Ferrante, prorettore alla Didattica, Bruno Chiarellotto, Direttore del Dipartimento di Matematica, Alberto Tonolo, già coordinatore del Gruppo Musicale di Torre Archimede, Luigi Ciulla, Tribuno dell'802 a B.c., una rappresentanza di Goliardi e trenta elementi del Corollario. Alla fine della cerimonia il Corollario ha intonato il tradizionale “Gaudeamus Igitur”.

Il Corollario

Il Corollario un coro formato da studentesse e studenti dell'Università degli Studi di Padova, nato nel 2015 grazie all’iniziativa di un gruppo di studenti del Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita". Il nome del gruppo è stato scelto come gioco di parole: oltre all’evidente assonanza con la parola coro, un corollario, in matematica, è qualcosa che discende logicamente da un teorema appena dimostrato. In tal senso, il Teorema del Corollario afferma che “con la musica si crei l'amicizia, e, viceversa, con l'amicizia si possa fare tanta buona musica”. L’attività del coro ne vuole essere una tangibile e continua dimostrazione. È composto da circa 50 coristi; l’organico varia spesso, tra ingressi, periodi erasmus, lauree. Si struttura in quattro sezioni che a loro volta possono subire ulteriori divisioni. È diretto da Nunzio Borra, uno dei sei studenti di matematica fondatori, e nel corso degli anni ha accolto studenti da molte scuole: Scienze, Psicologia, Ingegneria, Scienze Politiche e Umane. Il repertorio del coro esplora negli anni vari generi: dal vocal pop ai brani popolari, dalla polifonia classica alla contemporanea, sacra e profana, proponendo anche arrangiamenti ed elaborazioni inediti. Il Corollario è da sempre legato alla realtà universitaria patavina: organizza e partecipa a numerosi eventi destinati a studenti e studentesse dell'Università di Padova e apre la cerimonia di inaugurazione dell'800° Anno Accademico nel 2022, cantando l'Inno degli Italiani e l'Inno alla Gioia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dal 2018 organizza il festival studentesco di divulgazione “Musica e/è Scienza”, nel corso del quale, ogni anno, seguendo un filo conduttore specifico, si raccontano e le relazioni tra scienza e musica con un approccio accessibile e accattivante.