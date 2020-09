Lorenzoni, il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 sta ricostruendo la mappa dei contatti stretti

Riceviamo dall'Ulss 6 Euganea e pubblichiamo:

"In riferimento al noto caso di positività al Covid-19 del professor Arturo Lorenzoni, l'Ulss 6 Euganea sottolinea di essersi immediatamente attivata attraverso il suo Dipartimento di Prevenzione come previsto dalle competenze assegnate da normativa. Il professore è stato contattato e, con la sua collaborazione, sono stati tracciati, seguendo stringentemente le indicazione contenute nelle circolari regionali, tutti i percorsi da lui seguiti a partire dal primo settembre (le 48 ore precedenti la comparsa dei primi sintomi). Il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 sta dunque ricostruendo la mappa dei contatti stretti del professore (il cosiddetto "contact tracking") e ha informato tutte le Ulss il cui territorio di competenza Arturo Lorenzoni risulta aver frequentato negli ultimi giorni (Treviso, Venezia, Vicenza, Pedemontana, Veneto Orientale). Per quanto riguarda il territorio provinciale padovano di sua pertinenza, l'Ulss 6 ha già iniziato a contattare i contatti stretti del professore per sottoporli a tampone. Il tracciamento e l'effettuazione dei tamponi continueranno anche nella giornata di domenica 6 settembre".