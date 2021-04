Coronavirus, Dal Ben: «Si è ulteriormente abbassata l'età media dei ricoverati in terapia intensiva»

Numeri che si aggiungono a quelli del doppio bollettino di Azienda Zero che giornalmente condividiamo, e che danno un'idea ancor più precisa a livello locale: il dottor Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, ha fatto il punto della situazione Coronavirus sia nel complesso di via Giustiniani che al Sant'Antonio.

Ospedale

L'analisi del dg Dal Ben, ricca di dati, parte dagli accessi in pronto soccorso: «Nell'ultima settimana si sono presentati 191 pazienti con sintomatologia riconducibile al Covid-19 e di questi ne sono stati ricoverati 76, di cui 17 solo tra Pasqua e Pasqetta. Per quanto riguarda il pronto soccorso pediatrico, invece, non c'è stato nessun nuovo ricovero nonostante gli 89 accessi nell'ultima settimana di bambini con sintomatologia riconducibile al Covid-19 anche se fortunatamente la maggior parte di loro è risultata poi negativa». I posti letto occupati dagli adulti, però, salgono sempre più: «Oggi - aggiunge Dal Ben - abbiamo raggiunto il massimo settimanale, con 198 ricoveri di cui 108 in area non critica e 50 in quella subintensiva, il che rappresenta purtroppo un record per questo reparto». E non è l'unico, perché l'età media dei pazienti si è ulteriormente abbassata come sottolinea amaramente il dg Dal Ben: «In terapia intensiva siamo passati dai 66,7 anni del 23 marzo ai 65,3 del 30 marzo e ora siamo a 63,9 anni».