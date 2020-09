Lorenzoni in ospedale, l'aggiornamento: «Temperatura altalenante ma condizioni buone»

Sulla pagina Facebook di Arturo Lorenzoni è comparso nel primo pomeriggio di lunedì 7 settembre un aggiornamento sulle condizioni del candidato alla presidenza della Regione Veneto, ricoverato domenica 6 settembre dopo essere svenuto in diretta Facebook: «Questa mattina le condizioni mediche di Arturo appaiono buone. Ieri sera ha cenato regolarmente e dormito tutta la notte. I medici che stamane lo hanno visitato riportano una temperatura altalenante, ossigenazione buona e assicurano di proseguire con gli accertamenti. Arturo è in costante contatto telefonico con la famiglia e con gli amici, risponde alle centinaia di messaggi di solidarietà e incoraggiamento ricevuti e ci tiene a ringraziare tutti per la vicinanza e l'affetto di moltissime persone. Al momento, tutti gli impegni sono sospesi. Le attività previste, anche online, per i prossimi giorni restano in stand-by».

Delegazione

La pubblicazione dell'aggiornamento segue di qualche minuto l'iniziativa di una delegazione simbolica di rappresentati e candidati di tutte le forze politiche che fanno parte della coalizione (tra cui le assessore Francesca Benciolini e Chiara Gallani), che si è data spontaneamente appuntamento alle ore 13 davanti al cancello del policlinico universitario per dimostrare affetto e vicinanza ad Arturo Lorenzoni.