L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova dona 26mila mascherine alla Diocesi

È trascorso un anno dall’esplosione della pandemia in Italia e le mascherine, che un anno fa erano dispositivi introvabili anche per gli stessi medici che in prima linea combattevano il Sars-CoV-2, adesso ormai sono alla portata e al volto di tutti.

Mascherine

Sono state molte le donazioni che nei mesi scorsi i medici hanno ricevuto da parte di diversi Enti, Istituzioni, Associazioni, Aziende e singoli cittadini. Ad un anno di distanza però c’è chi ancora fatica a disporre di questi semplici ma fondamentali strumenti di protezione, di facile reperimento ma comunque non gratuite. Per questo motivo martedì 23 febbraio l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova, attraverso il neoeletto presidente dott. Domenico Crisarà, ha donato 26mila mascherine chirurgiche alla Diocesi di Padova. A riceverle è stato il vicario generale don Giuliano Zatti il quale si impegnerà a distribuirle nei prossimi giorni alle diverse realtà dove opera la Diocesi, come le cucine popolari e l'OPSA. Quello di martedì è stato il primo atto di una collaborazione che il nuovo Consiglio dell'Ordine dei Medici

Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova intende rafforzare con la Diocesi di Padova. Alla consegna era presente anche la consigliera dott.ssa Mariateresa Gallea, in rappresentanza del gruppo di coordinamento interno all'Ordine per i rapporti con la Diocesi recentemente istituito, di cui fanno parte anche i consiglieri dott.ssa Elisabetta Formentin, dott.ssa Gaya Spolverato, dott. Mirko Schipilliti, e dott. Marco De Berardinis. Con l’occasione l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova ringrazia l’Azienda CS Tosetto di Albignasego per aver messo gratuitamente a disposizione un proprio mezzo per il trasporto della donazione.