Covid-free e totalmente operativo: ospedale di Schiavonia verso il ritorno alla completa normalità

Terminato il lockdown, all'ospedale “Madre Teresa di Calcutta” di Schiavonia sono progressivamente riprese le attività di ricovero e ambulatoriali.

Schiavonia

Spiegano dall'Ulss 6 Euganea in merito: «Attualmente queste ultime risultano riattivate per tutte le specialità; per quanto riguarda la capacità di ricovero questa è stata tarata in coerenza con il Piano ferie 2020 (sovrapponibile a quello 2019) per dare la possibilità al personale di godere del previsto e meritato riposo. I posti letto vedranno ora un potenziamento dal 15 settembre per arrivare al completo ritorno delle regolari attività alla conclusione del Piano ferie, prevista per il 30 settembre. Ricordiamo che l'intera organizzazione è pianificata nel totale rispetto della norme anti-Covid che prevedono distanziamento e sanificazioni. Si sottolinea che l'attività del Pronto soccorso è tornata a regime, così come le prestazioni dell'area chirurgica e materno-infantile. Dal 1 settembre l'attività di Emodinamica della Cardiologia è attiva H24 e non più nella sola fascia oraria diurna. I pazienti che, in ottemperanza alle norme anti-Covid, avevano prenotato la prestazione in altre strutture dell’Ulss 6, sono già stati contattati offrendo loro la possibilità di eseguirla nella sede più vicina alla loro residenza in tempi compatibili con la priorità assegnata. Molti hanno comunque scelto, in autonomia, di non modificare la sede di erogazione della prestazione. Ricordiamo che attualmente l’Ospedale di Schiavonia è Covid-free ma esiste un piano particolareggiato di emergenza pronto ad attivarsi in qualsiasi momento, qualora ve ne fosse necessità».