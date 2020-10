Coronavirus, importante novità: il punto tamponi si sposta allo stadio Euganeo

Da lunedì 19 ottobre l'attività di esecuzione di tamponi per la ricerca di Sars-CoV2 del Distretto 1 - Padova Bacchiglione, attualmente effettuata nelle sedi del distretto di via Temanza all'Arcella, verrà interamente trasferita in altre sedi, al fine di garantire all'utenza l'effettuazione della prestazione in spazi coperti, riscaldati e nel rispetto delle norme di distanziamento e di sicurezza.

Tamponi

I tamponi saranno pertanto effettuati:

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17, presso lo Stadio Euganeo, via Nereo Rocco 60 (viale interno - Curva Sud - Sala Progetto Giovani). Nelle giornate di mercoledì 25/10 e 23/12 l'attività terminerà alle ore 14.

Il sabato e la domenica dalle ore 8 alle ore 12, a partire da sabato 24 ottobre, presso il Complesso Socio-Sanitario dei Colli, via dei Colli, 6/4 (Padiglione 2 - Ambulatori di Diabetologia - ingresso laterale, seguendo le apposite indicazioni).

Le modalità di accesso rimangono invariate (impegnativa del medico di famiglia o del pediatra di libera scelta, invio da parte del SISP Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Ulss 6 Euganea, accesso regolamentato per supplenti e personale scolastico)