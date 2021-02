Coronavirus, lunedì al via la vaccinazione per i nati nel 1941: tutte le indicazioni

Le informazioni dettagliate dell'Ulss 6 Euganea con le indicazioni per i residenti suddivisi Comune per Comune

I cittadini chiamati a effettuare la vaccinazione anti Covid-19 ricevono una lettera di invito dal Dipartimento di Prevenzione, in cui vengono indicati giorno, ora e sede vaccinale. L'Ulss 6 Euganea ricorda di presentarsi solo su invito del Dipartimento di Prevenzione (per spostamenti e/o disdette: 049 840400 dal lunedì al venerdì 8.30 - 17.30). Per i nati nel 1941 la campagna inizia il 15 febbraio, ed è organizzata in base al Comune di residenza.

Distretto 1 - Padova Bacchiglione

Comuni di Limena, Cadoneghe, Noventa Padovana, Padova e Saonara. Quando: dal 22 al 26 febbraio, accesso secondo il mese di nascita. Dove: Padiglione 6 della Fiera di Padova.

Distretto 2 - Padova Terme Colli

Comuni di Torreglia. Selvazzano Dentro, Abano Terme, Cervarese Santa Croce, Mestrino, Montegrotto Terme, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Teolo e Veggiano. Quando: 15 e 16 febbraio, accesso secondo il mese di nascita. Dove: Padiglione 6 della Fiera di Padova.

Distretto 3 - Padova Piovese

Comuni di Casalserugo, Maserà di Padova, Ponte San Nicolò. Quando: 22 e 23 febbraio, accesso secondo il mese di nascita. Dove: Padiglione 6 della Fiera di Padova.

Comune di Albignasego. Quando: 23 febbraio. Dove: Padiglione 6 della Fiera di Padova.

Comuni di Arzergrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo e Sant’Angelo di Piove di Sacco. Quando: 17 febbraio. Dove: Palajunior di Piove di Sacco.

Distretto 4 - Alta Padovana

Comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Loreggia, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero. Quando: 16 e 18 febbraio, accesso secondo il mese di nascita. Dove: Palasport di Loreggia.

Comuni di Campo San Martino, Campodoro, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Tombolo, Villafranca Padovana. Quando: 15 e 17 febbraio, accesso secondo il mese di nascita. Dove: Palasport di Cittadella.

Comuni di Vigonza e Vigodarzere. Quando: 26 febbraio. Dove: Padiglione 6 della Fiera di Padova.

Distretto 5 - Padova Sud

Comuni di Baone, Barbona, Borgo Veneto, Carceri, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Este, Granze, Lozzo Atestino, Masi, Megliadino, Merlara, Montagnana, Ospedaletto, Piacenza d'Adige, Sant'Elena d'Adige, Sant'Urbano, Vescovana, Vighizzolo, Villa Estense e Vo'. Quando: 16 febbraio per i nati nei mesi di gennaio e febbraio, dal 23 al 26 febbraio per gli altri mesi. Dove: Chiostro Ex Consolazioni di Este.

Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Bagnoli Di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve, Due Carrare, Galzignano Terme, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Solesino, Stanghella e Tribano. Quando: 15 febbraio per i nati nei mesi di gennaio e febbraio, dal 23 al 26 febbraio per gli altri mesi. Dove: Ex Ospedale di Monselice.