Coronavirus, Iov: «Già un centinaio di vaccinati tra il nostro personale medico-sanitario»

Punto stampa dello Iov - Istituto Oncologico Veneto sull'emergenza Coronavirus e la campagna vaccinale.

Iov

Spiega Maria Giuseppina Bonavina, direttrice sanitaria dello Iov: «Speriamo che possa diventare un 2021 Covid-free: ci stiamo lavorando, ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutti. Siamo partiti col triage stabile perché si sono chiusi i lavori per la "camera calda". Il vaccino è l'unico mezzo che abbiamo per combattere il Coronavirus: la giornata odierna segna per lo Iov il vero inizio della campagna vaccinale. Abbiamo vaccinato un centinaio di membri del personale medico-sanitario, lunedì la vaccinazione proseguirà e nel corso della settimana contiamo di terminare la tranche di vaccini già in nostro possesso ma anche quella che arriverà lunedì. In questo momento allo Iov ci sono 9 positivi nel personale medico-sanitario. Abbiamo effettuato 4.227 tamponi molecolari e 2.889 tamponi rapidi tra le sedi di Padova e Castelfranco Veneto. Allo Iov non abbiamo avuto a oggi negazioni all'invito vaccinale. Mi sono vaccinata il 27 dicembre, non ho avuto alcuna conseguenza, neanche la lieve dolenzia tipica anche della vaccinazione antinfluenzale e così come me tutti gli altri vaccinati. Da medico e da cittadina invito tutti a vaccinarsi».