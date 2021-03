Vaccinazione anti-Covid al personale della scuola, riaperte le prenotazioni

Riceviamo dall'Ulss 6 Euganea e pubblichiamo:

"In merito alla vaccinazione anti-Covid 19 del personale scolastico, l’Ulss 6 Euganea rende noto che da venerdì 12 marzo alle ore 11 è on-line sul sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it il nuovo link attraverso il quale gli aventi diritto possono prenotarsi (compresi gli operatori delle scuole paritarie e private). Alle ore 13 i prenotati erano già 3.050. Finora sono stati vaccinati, nel territorio di pertinenza dell’Azienda socio-sanitaria di Padova, oltre 3.000 operatori della scuola (più 3500 dell’Università) e la capacità vaccinale verrà aumentata nei prossimi giorni, anche grazie al potenziamento delle linee vaccinali. La Direzione dell’Ulss 6 Euganea ribadisce di prendere le distanze dall’interpretazione fuorviante che è stata data alla sua volontà di approfondire le doppie prenotazioni. L’Azienda ha sempre affermato di aver bloccato il sistema di prenotazione in via prudenziale al fine di compiere delle verifiche, senza fare ipotesi interpretatorie, lanciare illazioni o accuse. Sottolineando ancora una volta il grande sforzo organizzativo e l’importante impegno del personale in servizio nei suoi punti vaccinali, l’Ulss 6 si dice certa che la campagna vaccinale per il personale scolastico continuerà in uno spirito di ritrovata serenità".