Vaccini anti-Covid, aperti altri 12mila slot: prenotazioni anche per gli invitati a matrimoni e cerimonie

Gli Over 60 non ancora vaccinati possono accedere liberamente e senza prenotazione ai centri di vaccinazione per ricevere la monodose del vaccino Janssen di Johnson & Johnson

Sono riaperte le prenotazioni della vaccinazione anti-Covid, con altri 12.000 posti messi a disposizione delle categorie target di questa fase.

Queste le categorie interessate:

Tutti i soggetti dai 12 anni compiuti in su (i soggetti minori di età dovranno essere accompagnati all’appuntamento vaccinale da un genitore o un tutore);

Personale sanitario (con autocertificazione disponibile a questo link) e operatori di interesse sanitario (con autocertificazione disponibile a questo link);

Operatori dei centri estivi dai 12 anni compiuti in su (con autocertificazione disponibile a questo link);

Invitati a matrimoni o altre cerimonie ufficiali (con autocertificazione disponibile a questo link).

Per prenotare l’appuntamento vaccinale è necessario collegarsi al portale regionale https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss6. Chi non dovesse riuscire a prenotare l’appuntamento vaccinale in questa fase, non si preoccupi: ulteriori posti saranno attivati compatibilmente con la quantità e tipologia di vaccini disponibili. Inoltre, gli over 60 non ancora vaccinati possono accedere liberamente e senza prenotazione ai centri di vaccinazione della popolazione di Padova e provincia (elenco sedi con accesso libero e orari di apertura disponibili a questo link) per ricevere la monodose del vaccino Janssen di Johnson & Johnson, salvo valutazione differente da parte del medico competente in fase di anamnesi. Il giorno della vaccinazione, ove possibile, portare con sé la tessera sanitaria, il modulo per l’acquisizione del consenso compilato e firmato (disponibile a questo link) e l’anamnesi pre-vaccinale compilata (disponibile a questo link).