Vaccini anti-Covid, Ulss 6: «Da giovedì 8.000 somministrazioni al giorno e Fiera aperta fino alle 23.30»

Una media di 140 prenotazioni al minuto, fino al completo esaurimento: il dato fornito dall'Ulss 6 Euganea rende al meglio l'idea di come lunedì 26 aprile gli Over 60 (nati dal 1952 al 1961) e tutti i soggetti vulnerabili dai 16 anni in su abbiano letteralmente preso d'assalto il portale telematico regionale per riservare la propria prima dose di vaccini anti-Covid, bruciando i quasi 17mila slot messi a disposizione.

Vaccinazioni

Non si preoccupi, però, chi non è riuscito a prenotare: come specificato dal dottor Paolo Fortuna, direttore generale dell'Ulss 6, «già domani metteremo a disposizione nuovi slot». Perché si vogliono raggiungere numeri importanti: «Da giovedì puntiamo a ritornare a effettuare circa 8.000 somministrazioni tra tutti i punti vaccinali della provincia. Saremo operativi anche sabato primo maggio, festa del lavoro, e la Fiera di Padova sarà aperta fino alle 23.30». Aspettando l'imminente ampliamento: si stanno infatti per concludere i lavori nel padiglione 8, e l'obiettivo è di renderlo disponibile già dalla prossima settimana. Tra i vaccini che verranno utilizzati, infine, ci sarà anche Johnson & Johnson: «Sono arrivate - aggiunge il dg Fortuna - circa un migliaio di dosi».