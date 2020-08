Rientro dei dipendenti dall'estero, obbligo di verifica a carico dei datori di lavoro

«Per agevolare i titolari di bar, ristoranti, trattorie, pizzerie nostri associati abbiamo predisposto un apposito modello di dichiarazione che tutti i datori di lavoro dovranno consegnare ai propri dipendenti per la sottoscrizione obbligatoria»: l'annuncio è di Filippo Segato, segretario dell’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi (Appe), e riguarda l'obbligo di verifica a carico dei datori di lavoro per il rientro dei lavoratori dall'estero.

Lavoratori

Aggiunge Segato: «L’Ordinanza della Regione Veneto n. 84 del 13 agosto 2020 ha disposto precisi obblighi in caso di arrivo o rientro in Veneto da determinati paesi stranieri. Medesime imposizioni erano previste, dal giorno precedente e a livello nazionale, dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020. Ora la Regione chiarisce, con una “Faq” pubblicata sul sito istituzionale, che “il datore di lavoro deve chiedere al dipendente di attestare se, al momento del rientro, si trova nelle condizioni che obbligano a quarantena o tampone (senza alcuna specificazione del luogo estero di soggiorno) e, se sì, in caso di test obbligatorio, se questo è stato fatto”». Il modello dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i dipendenti, italiani o stranieri, che abbiano usufruito di ferie nel mese di agosto e, in particolare, successivamente al 13 agosto, data di entrata in vigore dell’Ordinanza Ministeriale. Nel caso in cui in azienda, a seguito di verifiche ispettive, venga rilevata la presenza di lavoratori che avrebbero dovuto essere in quarantena/isolamento, scattano le pesanti sanzioni (1.000 euro) per mancata verifica da parte del datore di lavoro. La compilazione e conservazione del modulo di dichiarazione è pertanto fondamentale al fine di evitare possibili contestazioni, verbali e multe. Per ottenere gratuitamente copia del modello gli associati possono contattare la Segreteria dell’Associazione allo 049.7817222, email appe@appe.pd.it, mentre le imprese che sono state assistite da Appe nella redazione dell’obbligatorio protocollo aziendale “anti-Covid” la riceveranno direttamente nei prossimi giorni.