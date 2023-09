Sicurezza sul lavoro, l'allarme di Ance: «Nelle aziende troppo lavoratori senza formazione»

«I corsi di sicurezza sul lavoro sono un obbligo formativo per tutti i lavoratori, ancor più per chi lavora in un’impresa edile, eppure continuiamo a riscontrare candidati a posti di lavoro che non hanno gli attestati generali di sicurezza anche di base. Quando si tratta di un candidato al primo impiego è plausibile, ma quando si tratta di persone che hanno già lavorato in altre imprese, mi chiedo come questo sia possibile. Questo fenomeno aumenta il rischio di infortuni e crea concorrenza sleale nel settore». L’allarme viene da Monica Grosselle, presidente di Ance Padova, che ha raccolto diverse segnalazioni da colleghi imprenditori i quali nelle fasi di selezione di nuovo personale si trovano spesso davanti candidati con esperienza pregressa, anche nel settore, senza degli attestati di formazione obbligatoria.

I corsi di formazione

«I corsi di formazione per la sicurezza e la salute sul lavoro - spiega Grosselle - sono obbligatori per legge, oltre che essere un obbligo del buonsenso. Non riesco a immaginare quale impresa possa inviare in un cantiere, o anche in un reparto, una persona che non ha svolto un minimo di formazione per poterlo fare in sicurezza. Sono preoccupata perché stiamo parlando di percentuali? ? elevate, anche del 30, 40% di lavoratori che, per una ragione o per l’altra, non hanno fatto o non possono dimostrare di aver fatto i più basilari corsi di formazione. Così come persone che lavorano da decenni risultano senza le certificazioni di aggiornamento: riscontriamo come troppi operai usino le gru edili o montino i ponteggi senza la dovuta formazione e l’aggiornamento. Faccio un appello - continua la presidente dei costruttori padovani - a tutte le autorità preposte ai controlli e ai tanti coordinatori per la sicurezza Cse perché verifichino l’incidenza di questo fenomeno in tutta la provincia. Ma mi appello anche a tutti i colleghi, iscritti e non iscritti all’Ance, di continuare a segnalarci i casi e, soprattutto, di utilizzare tutte le opportunità che vengono offerte per far partecipare i propri dipendenti alla formazione di base e specialistica».