Al via i corsi di lingua del Comune per i più giovani

Con l’arrivo dell’estate, sono tantissimi i giovani e giovanissimi che prendono parte a vacanze estive all’estero, un’occasione per apprendere viaggiando e confrontandosi con coetanei di tutto il mondo. Ma c’è chi resta in città.

L’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova, anche quest’anno ha pensato a loro, programmando e proponendo numerose attività formative iniziate con l’estate, che proseguiranno nelle prossime settimane presso il Centro culturale Altinate San Gaetano o presso le sedi dei partner. Da sempre promotore dell’incontro tra giovani provenienti da tutta Europa e della loro crescita in un contesto internazionale, grazie ai progetti del programma Erasmus Plus, in partenza o in accoglienza, ai gemellaggi internazionali o all’adesione a network tra Stati, l’ufficio delle politiche giovanili di Padova può contare sulla presenza di giovani europei a supporto delle proprie attività in questo ambito. Grazie a Fanny, francese di Nancy, comune gemellato con Padova, sono state programmate diverse attività di potenziamento linguistico rivolte in particolare al target 14-18 anni e in altre iniziative aperte a tutto il pubblico under 35.

Lingua tedesca

In sinergia con l’Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Padova, partner e sede d’esame del Goethe-Institut, le persone di età compresa tra 14 e 25 anni potranno partecipare, a partire dal 13 luglio, alle conversazioni in lingua tedesca condotte da Sophie, giovane madrelingua attualmente impegnata in uno stage presso l’Istituto.

Sono attività che si inseriscono in una più ampia offerta di supporto alla formazione linguistica che Progetto Giovani può garantire grazie alla presenza, ogni anno, di due volontari internazionali del Corpo Europeo di Solidarietà. Attualmente, l’ufficio di via Altinate ospita Emma Kassow, danese e Juan Carlos Benitez, dalla Spagna. Oltre ai già citati tandem, il loro contributo è alla base di incontri pubblici quali “L’università all’estero” durante il quale i giovani italiani possono approfondire la conoscenza del sistema scolastico e accademico degli altri Paesi, le modalità di accesso e i canali per ricevere informazioni; oppure gli incontri di “Un Paese al mese” durante i quali le volontarie e i volontari, ospitati anche da altre realtà cittadine, raccontano i propri Paesi d’origine con un taglio molto personale e coinvolgente. Per conoscere tutte le iniziative nell’ambito della mobilità internazionale o della formazione linguistica si consiglia la consultazione del sito www.progettogiovani.pd.it.