Carabinieri, pubblicato il bando di concorso per l'ammissione all'Accademia per la formazione degli ufficiali

Anche quest’anno, come ormai di consuetudine in questo periodo, è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione al 203esimo Corso dell’Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, una professione dinamica che contribuisce concretamente e determinare il futuro della comunità potendo contare su supporti tecnologici e tecniche investigative in costante evoluzione.

Corso

L’allievo percepisce una retribuzione per l’intero ciclo di studi che lo porterà a conseguire la laurea magistrale in giurisprudenza senza sostenere alcun tipo di spesa per la sua formazione, con piena indipendenza dal nucleo familiare. Diventare ufficiale dei Carabinieri consente di fare esperienza in varie realtà territoriali, sia nazionali che estere e di accrescere la propria professionalità con incarichi e attività sempre differenti, con una progressione di carriera che permette di raggiungere posizioni sempre superiori per responsabilità e soddisfazione.

Per poter partecipare al concorso, le cui modalità sono pubblicate dettagliatamente sul sito web www.carabinieri.it , è necessario aver compiuto il 17° anno di età e non superare il giorno di compimento del 22° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, fissata per il 16 febbraio 2021. Per la circostanza il Comando Generale dell’Arma dei carabinieri ha realizzato un video promozionale interattivo che consente di esprimere il proprio indice di gradimento con un apposito codice QR direttamente con il proprio smartphone, che quest’anno, caratterizzato dalla situazione emergenziale dovuta al coronavirus, sarà trasmesso telematicamente agli Istituti Superiori allo scopo di informare gli studenti, anche con la modalità della didattica a distanza, dell’opportunità di partecipare al concorso che potrebbe dare loro una prospettiva di carriera diversa di sicura responsabilità e soddisfazione.