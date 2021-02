Formazione: aperto a Padova il corso di falegnameria per il personale dell'esercito

Per l’Esercito erano presenti il Colonnello Mattia Zuzzi, Comandante del Multinational CIMIC Group di Motta di Livenza (Treviso), e per Enaip Veneto l’amministratore delegato Giorgio Sbrissa

L’assessore alla Scuola e Formazione del Veneto, Elena Donazzan, ha partecipato lunedì mattinata, all'Enaip di Padova, alla cerimonia di apertura del corso di formazione in falegnameria, rivolto al personale dell’Esercito Italiano di stanza nel territorio regionale. Per l’Esercito erano presenti il Colonnello Mattia Zuzzi, Comandante del Multinational CIMIC Group di Motta di Livenza (Treviso), e per Enaip Veneto l’amministratore delegato Giorgio Sbrissa.

Il corso

Il corso in falegnameria, rivolto a 15 militari e della durata di 200 ore, si colloca nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato a Verona nel mese di giugno 2020 tra il Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto e la Regione del Veneto per l’attivazione di percorsi formativi professionalizzanti per giovani appartenenti alla Forza armata da impiegare in azioni umanitarie, sia in ambito nazionale che internazionale. Le attività prevedono la formazione di figure professionali di ‘elettricista ed installatore di impianti elettrici in impianti civili’, ‘muratore in pietra e mattoni’, ‘installatore di impianti termici nelle costruzioni civili’, ‘carpentiere e montatore di carpenteria metallica’, ‘idraulico nelle costruzioni civili’ e, appunto, ‘falegname’. «Questo corso, che segue a quello per fabbri che tra ottobre e dicembre ha consentito a 12 militari di conseguire 4 brevetti per saldatura ciascuno, fornirà ai 15 partecipanti importanti nozioni di natura teorica e pratica, incrementando le competenze tecniche del personale militare impiegato in numerose operazioni, sia in Italia che all’estero – ha affermato l’assessore Regionale Elena Donazzan nel suo intervento - Un progetto che sarà condotto da ENAIP Veneto, eccellenza nel campo della formazione professionale, grazie ad un investimento regionale complessivo di circa 50 mila euro».

Evidenza pubblica

Enaip Veneto, infatti, è il fornitore identificato dalle procedure di evidenza pubblica per i corsi di saldocarpenteria (concluso a dicembre) e di falegnameria. Il corso di falegnameria prevede, oltre alla formazione obbligatoria di sicurezza lavoratori e sicurezza attrezzature, la formazione per manutenzione degli infissi, realizzazione di un manufatto utilizzando attrezzi manuali, disegno tecnico e lavorazioni CNC, posa serramenti e lettura scheda tecnica prodotti. «Questo è solo l’inizio di una significativa collaborazione tra la Regione del Veneto e le Forze Armate che ci auguriamo sempre più forte – conclude Donazzan -. È un'altra tangibile testimonianza della solida cooperazione tra Regione ed Esercito, che contribuirà fattivamente a rafforzare le competenze delle donne e degli uomini in divisa presenti sul nostro territorio».