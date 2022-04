Al via il percorso formativo per diventare Maestro artigiano

Partirà nelle prossime settimane il percorso formativo gratuito per diventare Maestro artigiano, promosso da Upa Formazione, l’ente di Confartigianato Imprese Padova. Il titolo di Maestro artigiano è stato istituito dalla legge regionale 34 del 2018. Sono trenta, attualmente, gli artigiani padovani che hanno ottenuto questo riconoscimento, grazie alla presentazione della candidatura alla commissione regionale, la prima modalità individuata dalla normativa. Una seconda modalità prevede, per chi non ha maturato l’anzianità richiesta dalla Regione, di accedere al titolo grazie alla frequenza di un corso di alta formazione di 100 ore.

I Maestri

Il percorso formativo, che sarà realizzato grazie a un finanziamento regionale, è finalizzato a migliorare le competenze nella gestione dell’impresa artigiana, nella gestione dei collaboratori e nella trasmissione dei propri saperi. Il corso verrà organizzato con tre weekend residenziali, durante i quali ci sarà modo di confrontarsi con professionisti ed esperti sul tema della valorizzazione e della crescita della propria impresa artigiana, con metodologie innovative e coinvolgenti. Ogni aspirante Maestro artigiano avrà, inoltre, la possibilità di completare il percorso con dei moduli di approfondimento, in funzione dei suoi interessi e delle sue necessità, all’interno di catalogo formativo dedicato. I moduli si svolgeranno sia in presenza, sia a distanza, per favorire la partecipazione e per venire incontro alle esigenze di lavoro dei partecipanti. Inoltre, c’è un’opportunità specifica per chi ha già ottenuto il titolo di Maestro artigiano, offrendo la possibilità di ospitare tirocini gratuitamente grazie alla borsa di studio pagata dal finanziamento regionale. «Il concetto di Maestro artigiano – osserva il presidente di Confartigianato Imprese Padova Gianluca Dall’Aglio - è sempre stato inscindibilmente legato a quello di relazione; una relazione che si sviluppava all’interno di una bottega e che si basava sulla trasmissione delle competenze e dei mestieri. Un paradigma che ha portato allo sviluppo delle città e dell’idea stessa di Europa. Un modello che oggi conosce una nuova attualità: nella bottega artigiana così come nei laboratori delle imprese più innovative, la differenza la possono fare solo le persone, le competenze e le relazioni. Oggi la logica della grande fabbrica, dell’azienda novecentesca e della divisione verticale del lavoro, con netta separazione di ruoli e competenze è in declino, a favore di una logica più simile a quella della bottega, sia per le dimensioni di tante micro imprese competitive a livello globale grazie alle nuove tecnologie sia per l’organizzazione del lavoro non verticistica ma orientata alla logica della collaborazione e della relazione tra il “Maestro” e i suoi collaboratori».