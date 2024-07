Famiglie arcobaleno, la corte d’appello sospende e attende quella costituzionale

«Appare opportuno attendere che sulla questione si pronunci la Corte costituzionale». La Corte d’appello di Venezia si è espressa così e ha rinviato al 23 dicembre l’udienza sul caso dell'iscrizione anagrafica dei 37 bambini delle famiglie arcobaleno a Padova, volute espressamente dal sindaco, Sergio Giordani. Parliamo di figli di due mamme su cui pende l'impugnazione del ministero dopo la pronuncia a favore del sindaco da parte della Procura. Ora toccherà ai giudici della Consulta decidere, dopo che l’eccezione di costituzionalità era stata sollevata in un analogo processo in corso a Lucca.

«Ho sempre agito nell’interesse di queste bambine e bambini, sempre in coscienza e come ho sempre detto continuerò a farlo finché un giudice non mi dirà che è contro la legge – è il primo commento del sindaco di Padova Sergio Giordani –Ora attendiamo con grande rispetto il pronunciamento della Corte costituzionale». «Ad un mese esatto dall'udienza a Venezia, la Corte di Appello si è pronunciata rimandando ogni decisione in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sugli analoghi casi di Lucca - aggiunge l'assessora all'anagrafe, Francesca Benciolini - .Continua l'impegno della nostra città a fianco delle famiglie arcobaleno, per i diritti dei loro bambini e delle loro bambine, secondo il principio del loro "superiore interesse"».