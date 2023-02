La Corte dei Conti apre due fascicoli per possibile danno erariale su tram e stadio

La Procura della Corte dei Conti del Veneto apre due fascicoli su due gradi opere padovane, tram e la curva Sud dello stadio Euganeo. Ipotesi: danno erariale. Come riporta il Mattino di Padova, a dirlo è stato il procuratore regionale Ugo Montella, durante l’inaugurazione della cerimonia di apertura dell’anno giudiziario della Corte.

Tram

L’indagine sul tram è coordinata dalla sostituto procuratrice Francesca Garlisi ed è alle fasi preliminari. Nasce dalla base dei due esposti depositati nei mesi scorsi dall’associazione “No rotaie”, che dopo aver perso al Tar più volte ora sta provando a bloccare il progetto di Sir 2 e Sir 3 seguendo altre strade. Oltre ai comitati, anche il sottosegretario Massimo Bitonci ha segnalato alla Corte dei Conti delle incongruenze nella fase di gara d'appalto. Tutto ruota attorno al progetto Transhlor, considerato datato da chi ha denunciato, che comporterebbe difficoltà nel reperimento dei pezzi per le future manutenzioni. Sotto la lente d'ingrandimento anche il prezzo delle vetture. La Procura però è nella fase dell’acquisizione della documentazione e dell’istruzione del fascicolo,

Stadio

Non trova pace neanche la curva Sud dello stadio Euganeo. Dopo l'inchiesta sulla realizzazione dei lavori, ora anche la Corte dei Conti vuole vederci chiaro. Il procuratore capo Ugo Montella è a lavoro per capire se ci siano stati comportamenti gravemente colposi o dolosi nella gestione del cantiere, dalla scelta di chi ha eseguito i lavori ai controlli, che potrebbero quindi aver portato ad un danno erariale e all'immagine. In ballo ci sono i finanziamenti pubblici investiti nella ristrutturazione dello stadio. Anche in questo caso si tratta di un'inchiesta alle battute iniziali, dell'acquisizione della documentazione relativa all'appalto e delle persone che hanno seguito il bando e il controllo dei lavori del cantiere.