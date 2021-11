Il Cosp: stop manifestazioni in Piazza Garibaldi, obbligo di mascherina entro le mura

C'era molta attesa di conoscere quelle che sarebbero state le decisioni prese dal Cosp, Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, a cui siedono il Prefetto, il questore, il Sindaco e l'assessore alla sicurezza.

Decisioni

Queste le decisioni: innanzi tutto la direttiva del Prefetto che inibirà piazza Garibaldi a qualsiasi tipo di manifestazione. Quello di questa sera potrebbe essere quindi uno degli ultimi ritrovi dei no green pass in quella piazza. La direttiva del Prefetto vieta, da mercoledì 24 novembre, qualsiasi tipo di manifestazione, anche statica, in via Umberto I. Inoltre a questa direttiva si aggiunge un'odinanza del Sindaco Giordani, che ha deciso per obbligatorietà dell'uso mascherina, h24, nelle zona interne alle mura, anche all'aperto.

Mascherine

Soddisfatto, l'assessore Bonavina poi fa notare che anche per quanto riguarda le zone fuori dal centro è stata presa una decisioni che è in linea con quanto deciso dall'ordinanza sindacale. «Riesumeremo quel Dpcm che è ancora in vita: ovunque c'è assembramento vigerà l'obbligo della mascherina. In vigore da venerdì, giovedì si firma l'ordinanza».

Prefetto Grassi

«Visto l’aumento importante del contagio da CoViD-19 – ha dichiarato il prefetto Raffaele Grassi al termine della riunione – ho inteso integrare la precedente direttiva al Questore di Padova, indicando come aree sensibili e quindi da interdire anche Piazza Garibaldi e via Umberto I. Ciò in considerazione che si verrebbero a creare inevitabili assembramenti per la concomitanza di manifestazioni pubbliche in settori della città fortemente frequentati per le imminenti festività natalizie. Si intende tutelare il bene primario della salute pubblica in un momento nel quale i contagi stanno assumendo livelli preoccupanti».