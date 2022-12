Stadio Euganeo, i costruttori: «L'inverno sarà nemico del cantiere. La sud a rischio degrado»

Il presidente di Ance Padova, Alessandro Gerotto, interviene sul tema dello Stadio Euganeo lanciando un allarme: «Lasciare fermo il cantiere per molto tempo presenta dei rischi notevoli sotto diversi punti di vista. Con la stagione invernale e la presenza delle piogge e del ghiaccio, l’acqua potrebbe entrare dovunque creando così il problema delle infiltrazioni oltre che intaccare le armature presenti che potrebbero degradarsi rapidamente. E non parliamo, poi, della possibilità che si infiltrino sciacalli o sbandati che cominciano a dormire nel cantiere e questo rappresenterebbe un problema sociale. Rispettiamo con massima fiducia le decisioni del Comune e l’iter della giustizia, ma la nostra preoccupazione è determinata dal problema dell’allungamento dei tempi: più il cantiere rimane fermo e più aumenta il degrado».

I fatti

Il cantiere dello stadio Euganeo, per il restyling della curva sud, è fermo da un mese a causa del sequestro. Sequestro avvenuto a causa dell'inchiesta del pm Benedetto Roberti, che vede indagati i legali rappresentanti della ditta che si occupava del cantiere, due funzionari comunali, il sindaco Sergio Giordani e l'assessore allo sport, Diego Bonavina. Ora il Comune sta preparando gli atti per chiedere il dissequestro del cantiere al pm, dopo aver risolto il contratto con la Esteel. Nel caso in cui dovesse esserci il via libera, potrebbe esserci un nuovo bando per assegnare l'ultima fase dei lavori.

Gerotto

«Più volte abbiamo detto che le piscine di Selvazzano sono un emblema dello scempio sul territorio a causa di un cantiere fermo da anni - prosegue Gerotto - .Lo stadio non deve fare la stessa fine e diventare un’opera incompiuta simbolo dello sperpero dei soldi dei contribuenti. Questo intervento è importante e va concluso perché coinvolge anche la reputazione di Padova. Infatti noi vogliamo che i cittadini ed i tifosi siano orgogliosi di questo intervento e delle opere realizzate in città perché contribuiscono alla crescita e alla attrattività della città. Queste diversi fattori rischiano quindi di inficiare la durabilità dell’opera e danneggiare gli interventi fatti finora. L’azienda che si prenderà in carico il cantiere dovrà fare delle perizie per valutare bene lo stato dell’arte e definire un cronoprogramma realistico per terminare i lavori. Tutto questo potrebbe far lievitare ancora i costi perché rimettere mano ad un cantiere fermo non è semplice e presenta numerosi rischi. Per le ragioni che abbiamo elencato ci auguriamo, quindi, che il cantiere riapra al più presto possibile e si arrivi in tempi rapidi alla conclusione dei lavori”.