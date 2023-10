Studente si traveste da nazista alla festa di Halloween, indignata la comunità ebraica

Si è presentato alla festa di Halloween della scuola vestito da nazista. Ed è stato anche premiato come costume più originale. E' accaduto nelle classi delle medie della scuola inglese, ma il fatto ha lasciato indignata la comunità ebraica. I rappresentanti hanno subito scritto al preside della scuola, Scott Suttonwood, al ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, al presidente della Regione Luca Zaia, chiedendo di prendere provvedimenti e di condannare il gesto, in un momento tra l'altro molto delicato per l'intera comunità.

La lettera

«Apprendiamo con estremo disappunto che durante la festa di Halloween un allievo di è presentato in divisa della Wehrmacht con in bella vista l'aquila e la svastica nazista. Ci sembra superfluo evidenziare la gravità di simili comportamenti nell'ambito di un istituto scolastico, il cui fine precipuo dovrebbe essere quello dell'educazione alla civile convivenza – si legge nella lettera - .Ci rammarica ulteriormente il fatto che l'allievo sia stato premiato per l'originalità del costume, legittimando così il triste messaggio che tale divisa trasmette e di cui la storia è stata tragica testimone. Crediamo irreparabile l'atteggiamento di acquiescenza del suo istituto nei riguardi di un'ideologia che ha rappresentato per l'Europa soltanto disumanità e barbarie". La scuola spiega: "Non avevamo capito fosse un soldato nazista. Non avevamo visto la svastica o l'aquila. Abbiamo già convocato il ragazzo e la sua famiglia. Siamo profondamente mortificati. La nostra scuola ha insegnanti ebrei e condanniamo il nazismo».