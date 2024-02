Covid, sono passati quattro anni dal primo caso nel Padovano: la ricorrenza

Impossibile dimenticare quel 21 febbraio 2020: sono passati quattro anni esatti dalla scoperta nel Padovano del primo caso di Covid. A risultare positivo fu Adriano Trevisan, 78enne di Vo', che morì il giorno seguente.

A ricordare l'anniversario dell'inizio di una pandemia che ha segnato la nostra esistenza è Luca Sbrogiò, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea: «Oggi, 21 febbraio, è una data importante per la provincia di Padova in quanto sono passati quattro anni dalla scoperta del primo caso di Covid all'ospedale di Schiavonia. Stiamo parlando di un evento che non ha interessato soltanto la sanità ma tutta la società civile, perché ognuno di noi si è trovato al centro di questa pandemia così impattante per le nostre vite. Ricordiamo tutti quei momenti tragici fatti anche di decisioni faticose come la chiusura dell'ospedale di Schiavonia e la zona rossa a Vo' Euganeo, senza dimenticare il personale sanitario impegnato allo spasmo a fare le attività necessarie nonché la paura tra le persone. La situazione ora è diversa, anche se il Covid non è sparito: abbiamo ancora alcune persone ricoverati, e si registrano tuttora decessi tra le persone più anziane ma è molto lontano il tragico periodo dell'avvio o il gennaio 2022, quando si è avuto il picco dei casi. In provincia di Padova sono stati fatti in quattro anni più di otto milioni e 500mila tamponi, che ci hanno permesso di identificare quasi 480mila persone positive: abbiamo inoltre fatto due milioni e 300mila vaccini».