Covid, comportamenti e mascherine: il messaggio di Giordani

Il video-messaggio del sindaco Sergio Giordani: «Attenderò pochi giorni per vedere se dal Governo o dalla Regione arriveranno le annunciate misure che regolano in maniera ancora più prudente l'uso della mascherina anche negli spazi aperti. Passato questo tempo provvederò io ad assumere le misure particolari per Padova»