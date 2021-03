Crisanti: «Una volta vaccinati gli over 65 i dati sulla mortalità del Covid crolleranno»

Il direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera e docente di Microbiologia dell'università di Padova, è intervenuto durante la trasmissione Agorà, su Rai 3. Il professore ha parlato di immunità di gregge e della letalità del Covid 19.

Virus

«È realistico pensare che la svolta nella lotta alla pandemia arriverà intorno alla fine dell'estate: tra fine agosto e settembre saremo vicini all'immunità di gregge. Un vero miglioramento sul fronte dei morti e dei ricoveri da Covid-19 - ha sottolineato il professor Crisanti - arriverà quando avremo vaccinato l'80-90% delle persone di età superiore ai 65 anni. Allora vedremo un drammatico calo della letalità e avremo raggiunto l'equilibrio di accettabilità sociale della malattia». Crisanti ha risposto anche sulle polemiche di questi giorni riguardanti le Regioni: «hanno dimostrato tutta la fragilità di questo sistema, non si può affrontare un'epidemia che è un problema nazionale facendo ognuno come gli pare. Un po' usano i test antigenici, un po' molecolari, un po' le classi… Parliamoci chiaro è un casino senza fine. Ora bisogna vaccinare più persone possibili, vacciniamole e coinvolgiamo tutti. In Inghilterra hanno reso obbligatorio ai medici di famiglia e ai pediatri di vaccinare, hanno impiegato infermieri, studenti di medicina, specializzandi, nessuno escluso». Sul fatto che il virus presto sparirà, lo esclude: «Ormai siamo entrati in quella che si chiama giostra evolutiva del virus: dobbiamo purtroppo cercare di inseguirlo, come si fa con il virus dell'influenza».