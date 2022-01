Gel disinfettante donato agli istituti superiori del Padovano e al "Due Palazzi": l'iniziativa

Gel disinfettante in omaggio a tutti gli istituti superiori dell’amministrazione provinciale e alla casa circondariale di Padova: è il dono della ditta Pettenon Cosmetics S.p.A. S.B. di San Martino di Lupari, che dedica parte della sua produzione a prodotti igienizzanti e ne ha donato un quantitativo consistente alla Provincia di Padova.

Commenta Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova: «Stiamo parlando di un’azienda padovana che è sempre stata in prima linea per dare il suo supporto in questa emergenza sanitaria producendo anche disinfettante per le mani. Sono affascinato dalla creatività, capacità, preparazione e flessibilità di imprenditori come la famiglia Pegorin che sanno modulare tempestivamente la produzione con le esigenze di mercato. Ora la solidarietà continua con questa nuova donazione e abbiamo pensato di dedicare immediatamente a tutti i 39 istituti scolastici di nostra competenza. Stiamo parlando di 40mila persone che quotidianamente frequentano questi ambienti, quindi anche in termini economici è un grande contributo offerto e per questo li ringrazio di cuore».

L’azienda Pettenon Cosmetics S.p.A. S.B. è la capostipite tra le controllate del gruppo Agf88 Holding, gruppo industriale di riferimento nel settore dell’Hair & Skin a livello internazionale. Un gruppo che con le società collegate nel 2020 ha raggiunto un giro d’affari di 159 milioni di euro di cui il 70% sviluppati all’estero. Tre siti produttivi con laboratori interni di formulazione, microbiologia e controllo qualità, 5 accademie di formazione professionale, Agf88 Holding conta oltre 500 dipendenti ed è presente in 114 Paesi nel mondo. Family company italiana, guidata dai fratelli Gianni (Presidente) e Federico (AD) Pegorin, che portano avanti l’eredità del padre Arturo con un forte spirito progettuale e pragmatico. «La nostra azienda - affermano in coro i fratelli Pegorin - ha deciso di dare il proprio supporto all’emergenza sanitaria per limitare la diffusione del virus. Appena iniziata la pandemia abbiamo pensato a come mettere a disposizione il nostro know-how per dare un contributo tangibile in questa situazione. Siamo partiti dall’emulsione ossidante e da questa base abbiamo creato un fluido idratante ad azione igienizzante leggermente cremoso a rapida asciugatura. L’impegno dell’azienda non si è fermato ai soli igienizzanti mani, ma ha visto sviluppare altre formule di prodotti per rispondere prontamente alle esigenze di mercato, quali shampoo igienizzanti o spray igienizzanti per superfici». Lo stabilimento produttivo di San Martino di Lupari è sempre stato operativo e adotta tutte le precauzioni e le misure di sicurezza per proteggere i propri collaboratori.