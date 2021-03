Covid, Lanzarin: «Ricoveri in aumento, preoccupano le varianti»

«I dati di oggi ci indicano che l'incidenza in Veneto rimane bassa ma i ricoveri in terapia intensiva sono tornati a salire. La variante inglese la più diffusa in Italia»

Martedì 2 marzo la conferenza Stato-Regioni convocata d'urgenza alle ore 12 ha impedito al Governatore Zaia di intervenire al punto stampa quotidiano tenuto dall'assessore Manuela Lanzarin.

Varianti

«I dati di oggi ci indicano che l'incidenza in Veneto rimane bassa ma i ricoveri in terapia intensiva sono tornati a salire. Nell'incontro in corso con il Governo il professor Brusaferro ha iniziato parlando della diffusione delle varianti in Italia: quella inglese è la più diffusa (50% in Italia), la variante brasiliana è concentrata soprattutto in Centro Italia ed è al 25% di diffusione sul territorio nazionale. La variante sudafricana è invece presente in percentuali minori. Tema caldo dell'incontro la chiusura o meno delle scuole. Presente all'incontro anche il presidente del Comitato Tecnico Scientifico.

Vaccini

Procede, nel frattempo, l'attività di vaccinazione - prosegue Lanzarin - da lunedì 8 marzo partiremo con il ricongiungimento delle vaccinazioni per gli Over 80 e degli ultra centenari. Saranno fatte in parallelo così come per le vaccinazioni di insegnanti e forze dell'ordine. Oncologici, malati di fibrosi cistica e trapiantati saranno vaccinati nei centri regionali di riferimento (come lo Iov) e non nei punti vaccini delle varie Ulss. Non abbiamo ancora conferme sull'utilizzo di una sola dose di vaccino per i cittadini che avevano contratto il Covid. Gli autisti degli scuolabus saranno inseriti nel piano vaccinale delle scuole. Gli insegnanti non residenti in Veneto saranno vaccinati nell'Ulss dove si trova la scuola in cui lavorano» conclude l'assessore Lanzarin.

Il bollettino di Azienda Zero

Sono 42.712 i tamponi fatti nelle ultime 24 ore. 1228 i nuovi positivi a livello regionale per un tasso di incidenza del 2,87%. I casi attualmente positivi in isolamento sono 25.224. I ricoverati totali negli ospedali 1317 di cui 145 pazienti in terapia intensiva (+6 rispetto a ieri). 22 i nuovi decessi rispetto a ieri.