Covid, aperto un nuovo reparto al Policlinico di Abano Terme

Da venerdì 14 gennaio al Policlinico Abano di Abano Terme è operativo un reparto per pazienti affetti da Covid-19, dotato di 20 posti letto.

Nuovo reparto

Vi saranno ricoverati malati positivi al virus in fase di malattia acuta, cioè con febbre e sintomatologia lieve o moderata, non curabili al domicilio: il servizio, come da specifica richiesta dell’Ulss 6 Euganea, sarà erogato nei confronti dei pazienti del territorio, provenienti dal Pronto Soccorso del Policlinico di Abano e dai Pronto Soccorso dell’ospedale Madre Teresa di Calcutta di Monselice-Schiavonia e da quello di Cittadella. La collocazione dell’area di degenza in spazi dedicati al piano terra ha consentito una compartimentazione dei percorsi tale da non interferire con l’attività ordinaria, che proseguirà regolarmente.

Policlinico Abano

Anche la Casa di Cura di piazza Cristoforo Colombo, dunque, è in prima linea nella lotta al Covid e nella presa in carico delle persone infette che necessitano di assistenza e cure ospedaliere per supportare i nosocomi dell’Ulss 6 Euganea e la cittadinanza dell’Alta e Bassa Padovana, dove si sta verificando una significativa recrudescenza del contagio e per assicurare, come è sempre accaduto anche negli ultimi anni, i servizi dell’emergenza-urgenza in continuità assistenziale e in rete con l’unità sanitaria locale. L’attivazione di 20 posti letto ha richiesto un grosso impegno organizzativo e logistico per il gruppo di lavoro e per il personale coinvolto. «Un ringraziamento speciale - sottolinea la direzione del Policlinico - va a tutti coloro che si sono prodigati in queste ultime settimane per arrivare tempestivamente all’obiettivo di realizzare le condizioni per accogliere i pazienti affetti da Covid, venendo incontro ai bisogni del territorio che ancora una volta è duramente messo alla prova dalla pandemia. È anche il risultato di una proficua collaborazione con il tavolo di lavoro congiunto con l’Ulss 6». Nel corso della prossima settimana, qualora fosse ritenuto necessario, il gruppo di lavoro sarà in grado di attivare un ulteriore reparto Covid da 20 posti letto nella Casa di Cura Diaz, a Padova, struttura facente parte dello stesso gruppo ospedaliero.