Covid, il contagio non lascia scampo nelle scuole: oltre 2.500 classi coinvolte tra quarantena e sorveglianza

Numeri altissimi, e situazione quasi ingestibile: secondo gli ultimi dati forniti dall'Ulss 6 Euganea ci sono nel Padovano 2.550 classi interessate da almeno una positività al Covid.

Covid e scuole

Per la precisione sono 1.300 le classi in sorveglianza o autosorveglianza e 1.250 quelle in quarantena (la metà delle quali tra asili nido e scuole dell'infanzia), il che vuol dire quasi 50mila tra bambini e ragazzi - nonché le loro famiglie - coinvolti. Sulle colonne de "Il Mattino di Padova" Lorena Gottardello, responsabile del Servizio Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea, non nasconde che «è impossibile per il Servizio di Igiene e Sanità pubblica gestire la mole di lavoro che questi numeri impressionanti comportano: abbiamo dieci persone dedicate e non se ne esce».