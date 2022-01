Covid, da mercoledì 12 attivo il nuovo punto tamponi al Policlinico di Abano Terme

Da mercoledì 12 gennaio il Policlinico Abano diventerà punto tamponi dell’Ulss 6 Euganea.

Tamponi

A seguito degli accordi presi nei giorni scorsi tra la direzione della struttura di piazza Cristoforo Colombo e l’ente sanitario, il Laboratorio Analisi eseguirà 150 test antigenici rapidi alla settimana - 30 al giorno - nell’ottica di supportare il sistema a livello locale, in questo periodo in affanno per l’elevato numero di richieste, e di una consolidata collaborazione tra pubblico e privato accreditato. Il Policlinico si occuperà, inoltre, di analizzare circa 100 campioni di tamponi molecolari al giorno provenienti dalle varie sedi del territorio impegnate nel servizio di testing. L’esecuzione degli esami si svolgerà nel punto prelievi di via Volta, a fianco della Casa di Cura, dal lunedì’ al venerdì dalle 14 alle 16. Per accedere è obbligatoria la prenotazione, già effettuabile, tramite il portale dell’Ulss 6 Euganea a questo link. Dalla schermata è possibile scegliere il giorno e la fascia oraria, inserire i propri dati, e-mail e cellulare e indicare il numero di impegnativa del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. I pazienti saranno accolti nel tendone allestito all’esterno del punto prelievi e già utilizzato da tempo per l’esecuzione dei tamponi, in modo da separare i percorsi da quelli degli utenti del Laboratorio che si rivolgono alla struttura di mattina per esami del sangue e campioni biologici. L’esito sarà consegnato in 15-20 minuti. Il Policlinico Abano sta investendo anche nell’acquisizione di nuove tecnologie diagnostiche per l’individuazione del virus SARS-CoV-2, un settore in continua evoluzione, per essere al passo con le novità in questo campo e offrire metodiche sempre più attendibili e sempre più veloci nel produrre i risultati.