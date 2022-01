Covid e scuole, ora gli studenti possono fare i tamponi anche in Fiera

Un aiuto in più non guasta mai: alla luce dell'assalto ai punti tampone disseminati in città, l'Ulss 6 Euganea decide di potenziarli ulteriormente aprendone uno dedicato esclusivamente alle scuole al padiglione 6 della Fiera di Padova in via Tommaseo, dove già si effettuano le vaccinazioni anti-Covid.

Tamponi

Una decisione che ha portato già sabato 22 gennaio all'attivazione del nuovo punto tamponi, dalla capacità giornaliera di 600 test. Non tutti, però, potranno accedervi: gli slot sono infatti riservati agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, tanto che è direttamente il Sisp - Servizio igiene e sanità pubblica a prendere gli appuntamenti per le classi sottoposte a sorveglianza e smistarli. Niente possibilità di prenotazione sul portale dell'Ulss 6 Euganea, dunque, ma un servizio che serve a ridurre la pressione negli altri punti tampone.