Covid, da mercoledì 26 gennaio tamponi senza prenotazione a Villa Maria

Da mercoledì 26 gennaio si potranno effettuare tamponi antigenici rapidi e molecolari senza prenotazione al Covid Point esterno allestito dalla Casa di cura Villa Maria a Padova.

Villa Maria

Allestito sul retro della struttura, nell’area ex Bozzola, vi si accede direttamente a piedi da via delle Melette: il servizio è attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30-11.30. Spiega Vincenzo Papes, amministratore delegato del Centro di medicina: «I pazienti potranno parcheggiare le proprie auto, fare la procedura di accettazione ed effettuare il tampone senza entrare in struttura e senza dover prenotare grazie agli stand allestiti in esterna. Avranno inoltre la possibilità di effettuare tamponi molecolari e i tamponi antigenici rapidi. La modalità più snella consente di accedere al servizio test di screening Covid 19 in modo più diretto e veloce, senza telefonare. In quest’ottica siamo a supporto dei servizi della Ulss con le quali c’è un costante dialogo per fronteggiare questa difficile situazione legata alla recrudescenza dei contagi». Le tariffe sono le seguenti: 15 euro i tamponi antigenici rapidi e 70 euro i tamponi molecolari. Per il tampone antigenico rapido l’esito è in 15 minuti, trascorsi i quali si riceve via sms il green pass. Effettuando un tampone molecolare si riceverà l’esito entro la giornata seguente.