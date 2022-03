Vaccino anti-Covid, aperte le prenotazioni per la quarta dose per gli immunodepressi

I soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria possono effettuare una quarta dose di vaccino anti-Covid una volta trascorsi 120 giorni dalla terza o dalla guarigione.

Quarta dose

A darne notizia è l'Ulss 6 Euganea, che spiega come gran parte delle persone interessate saranno contattate direttamente dalle strutture che le hanno in cura ma che in ogni caso possono anche prenotare l’accesso nei punti vaccinali dell’Ulss 6 a questo link o presentarsi ad accesso libero al Padiglione 6 della Fiera di Padova il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13. L'elenco delle patologie per le quali è indicata la quarta dose è disponibile a questo link.